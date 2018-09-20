Цена на бензин до конца 2018 года – прогноз эксперта

При условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/баррель, в Украине к концу 2018 года бензин А-95 может подорожать еще на 60 коп. /л.

Такой прогноз сделал аналитик инвесткомпании Concorde Capital Дмитрий Хорошун, сообщает Обозреватель.

– Если нефть Brent закрепится на уровне 78 долл./барр., что выше примерно на 2%, чем в мае-июне, а гривна останется на уровне 28,2 грн./долл., бензин и дизельное топливо могут подорожать еще на 60 коп./л., с 31,4 до 32 грн./л. для А-95 и 29,7 грн./л. для ДТ, – отметил эксперт.

По его словам, сейчас на цену нефти давят два фактора: желание Саудовской Аравии удержать Brent в диапазоне 70-80 долл./барр. и опасения финансовых рынков в связи с торговыми войнами.

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– Высока вероятность, что нефть Brent не превысит 80 долл./барр. Это ограничит цену на топливо в Украине вышеупомянутыми уровнями 32 грн./л для А-95 и 29,7 грн./л для ДТ, – пояснил Дмитрий.

Аналитик также напомнил, что курс гривны к доллару также влияет на стоимость бензина и ДТ на автозаправочных станциях.

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