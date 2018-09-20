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Volkswagen Tayron полностью рассекречен

VW Tayron готовится для китайского рынка, однако еще неизвестно, планирует ли концерн выводить новинку на другие рынки.

Volkswagen полностью рассекретил свой новый кроссовер – соплатформенный Тигуану VW Tayron представлен для китайского рынка. На данный момент неизвестно, планирует ли концерн выводить новинку на другие рынки, пишет Автоцентр.

Новый Фольксваген Тайрон предложат в семиместном исполнении в качестве опции, правда, новый кроссовер получился немного меньше, чем VW Tiguan Allspace: длина составила 4 589 мм, ширина – 1 860 мм, а высота равняется 1 660 мм. Длина колесной базы составляет 2 731 мм.

Вслед за другими кроссоверами бренда, Volkswagen Tayron получил версию R-Line со стилистическими изменениями вроде иных бамперов и колесных дисков. Правда, в такой модификации автомобиль будет доступен только с пятиместным салоном.

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Volkswagen Tayron полностью рассекречен / 3 фотографии

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Для новинки пока предложат только один двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель на 186 л.с. и 220 л.с., который сочетается с семиступенчатой автоматической DSG. Кроссовер можно будет заказать в том числе с полноприводной трансмиссией 4Motion. На Китайском рынке новика займет нишу между Tiguan Allspace и Teramont.

Напомним, в сети показали новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu – ближайшего родственника Skoda Karoq.

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