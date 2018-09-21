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BMW X6M 2020 впервые засветился в камуфляже

На дорогах засняли BMW X6M, который должен появиться на рынке в 2020 году.

BMW X6M

BMW тестирует на дорогах X6M, который должен появится на рынке в 2020 году. Снимки новинки в камуфляже опубликовал портал Carscoops.

Фирменная черта кроссовера, а именно его купеобразный силуэт, осталась.

От стандартного BMW X6 новинка будет отличаться более агрессивным обвесом, расширенными колесными арками и вентиляционными отверстиями в передних крыльях.

BMW X6M также могут оснастить 4,4-литровым битурбированным двигателем V8, который должен развивать больше 592 л.с.

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BMW X6M 2020 впервые засветился в камуфляже / 3 фотографии

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К слову, BMW показала новый седан 3-Series, который, по предварительной информации, дебютирует на автосалоне в Париже.

Фото: Carscoops

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