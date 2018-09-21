Радары возвращаются на дороги. Правительство готовит тендер

Мининфраструктуры начинает тендерные процедуры по закупке автоматических системы контроля скорости на дорогах.

Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Владимир Емельян, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, бюджетный комитет парламента наконец-то утвердил распределение средств фонда безопасности дорожного движения.

– На следующей неделе мы начинаем тендерные процедуры на сумму около 1 млрд грн, в частности, весомым компонентом которых будет закупка автоматических станций контроля скорости, – сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы они заработали полностью, необходимо еще внести изменения в законодательство.

– И я надеюсь, что парламент отреагирует на ту ужасную статистику, которую мы получили относительно украинских дорог о тысячах смертей, – отметил Омельян.

Ранее сообщалось, что для введения автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения необходимо более 1,1 млрд гривен.