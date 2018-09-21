Центр Киева перекроют на три дня

21 – 24 сентября движение на нескольких улицах в центре Киева ограничат или запретят из-за проведения Всеукраинского праздника благодарения.

Всеукраинский праздник благодарения состоится на Крещатике 23 сентября. Из-за этого движение транспорта ограничат, говорится в распоряжении КГГА.

С 21.00 21 сентября до 06.00 24 сентября запретят движение всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни).

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Также с 06.00 до 24.00 23 сентября ограничат движение транспорта двумя крайними правыми полосами движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади.

Это обеспечит остановки транспорта для заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта.

Ранее мы посчитали, что выгоднее – купить авто или ездить на такси.

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