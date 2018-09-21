В Украине могут разрешить водителям не иметь при себе удостоверение

Группа народных депутатов предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устраняют обязанность предъявлять удостоверение водителя и его изъятие сотрудниками полиции.

Соответствующий законопроект №9105 относительно упрощения управления транспортными средствами зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 сентября.

– С целью стимулировать переход к цифровой экономике и упростить процедуру выяснения наличия права управлять транспортным средством, предлагается использовать положительный опыт Грузии и Швеции и отменить требование для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис, – говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что одной из задач является введение электронной системы идентификации личности водителя без предъявления удостоверения.

В то же время, согласно законопроекту, иностранцы и водители военных транспортных средств, как и раньше, обязаны иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

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