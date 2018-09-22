Без автомобиля. 6 причин отказаться садиться за руль

Сегодня Всемирный день без автомобиля. Факты ICTV нашли 6 аргументов отказаться от этого вида транспорта.

Сегодня автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. А в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия.

Безопасность

ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти. Только с 2011 по 2016 год, по данным Департамента медицинской помощи Минздрава, в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП.

К тому же, даже самый дисциплинированный и аккуратный водитель не может быть застрахован от дорожно-транспортного происшествия.

Экология

Сгорание топлива приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды, а каждый автомобиль является источником вредных выбросов, кроме тех, которые работают на электричестве.

Экономия денег

Автомобиль словно жадный и голодный “вампир” высасывает деньги из кармана водителя не хуже, чем мощный пылесос.

К примеру, в среднем седан в городском режиме, учитывая пробки, тратит 7 литров за сутки. 1 литр стоит 32,50 грн, выходит более 200 грн за день тратится только на бензин. А как же еще страховка, утилизационные сборы, налоги и многое другое!

Здоровый образ жизни

Использование автомобиля приводит к неизбежному снижению активности человека. Он меньше передвигается и больше сидит на одном месте. Все это влечет за собой проблемы в работе сердца, сосудов и опорно-двигательного аппарата.

Уравновешенность

Сегодня интернет наполнен всевозможными роликами драк, стычек, ругани на дорогах. Это — не актеры, а самые обычные люди, живущие среди нас. От многих водителей требуется выдержанность и стальные нервы для того, чтобы оставаться спокойным в современной дорожной обстановке.

Лучше оставить машину в гараже или на стоянке и просто пройтись пешком на работу, если расстояние позволяет.

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