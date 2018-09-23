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Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей

Немецкая компания Porsche решила окончательно отказаться от дизельных двигателей.

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Об этом заявил председатель правления Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 сентября, пишет dw.

В будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах.

В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche.

Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизеля других производителей.

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Несмотря на это репутация компании тоже значительно пострадала в результате дизельного скандала.

– Кризис с дизелем нанесла нам много хлопот, – признал Блуме.

За это автопроизводитель автомобилей премиум-класса уже на протяжении некоторого времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стала окончательной.

Несмотря на изменение стратегии компании, Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.

Напомним, в феврале Porsche официально прекратила производство всех дизельных авто через 9 лет после их появления. Причина – падение спроса на модели. Porsche снял с производства последние две дизельные модели – внедорожник Macan S Diesel и хетчбек Panamera 4S Diesel.

Фото: dreamstime.

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