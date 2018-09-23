Как купить машину в Германии и пригнать в Украину

Собираетесь приобрести машину из Европы? Факты ICTV собрали все, что нужно знать о том, как купить авто в Германии и пригнать его в Украину.

Купить и пригнать авто из Европы в Украину можно самостоятельно или через посредника.

При втором варианте от покупателя практически ничего не требуется. Это удобно, но несет дополнительные расходы.

Кстати, обратиться к посредникам можно не только за полным объемом услуг, но и за частичным. Это значительно дешевле.

Если вы определились с машиной и проверили ее, самое время покупать. С чего начать?

Оформление купли-продажи

Факт покупки должен быть зафиксирован документально.

Это может быть договор купли-продажи при частной покупке или счет-оферта при приобретении авто в салоне.

Второй вариант выгоден возможностью возврата НДС, однако цена машины у частников изначально дешевле.

Другие документы

Отнестись к документам нужно со всей внимательностью, детально проверив данные покупателя, продавца (ФИО, данные удостоверений личности и т.д.) и автомобиля (VIN, другие номера).

В салоне документы можно получить на месте примерно за полчаса. При личной покупке затраты времени могут быть больше.

Кроме договора купли-продажи, на руках должны оказаться: сертификат соответствия ЕС, а также “маленький” и “большой” Brief (свидетельства о регистрации с полной и ограниченной информацией).

Регистрация в Германии

Каким бы способом не был приобретен автомобиль, на следующем этапе нужно обратиться в Службу регистрации (Kfz-Zulassungsstelle).

В разных Службах регистрации процедура может отличаться, но в целом она выглядит так:

подача документов, установка срока страховки и транзитных номеров;

оплата необходимых сборов;

оформление новых свидетельств;

изготовление и выдача транзитных номеров и страхового полиса;

установка транзитов;

вызов инспектора;

проверка инспектором VIN кода и других параметров, сверка и получение документов.