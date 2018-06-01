PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гаджеты / iOS 12 заставит реже использовать iPhone/

iOS 12 заставит реже использовать iPhone

В новом обновлении для iPhone может появиться функция, которая будет ограничивать время использования смартфона.

В новой iOS 12 ожидают увидеть опцию, которая снизит время использования iPhone или заставит относиться к этому более осознанно, сообщает Bloomberg, передает Lenta.ru.

Apple представит технологию Цифровое здоровье (Digital Health), которая будет включать в себя ряд инструментов, показывающих пользователям, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях.

Читайте: Новый флагман Xiaomi Mi 8 – цена и характеристики

Предполагается, что Цифровое здоровье проанализирует данные об использовании приложений и позволит установить ограничения. Как именно будет действовать алгоритм, пока не известно: либо пользователи будут получать предупреждения о чрезмерном использовании, либо приложение будет автоматически блокироваться.

К слову, в iOS 12 также ожидается новый дизайн и тривожная кнопка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка