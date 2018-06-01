iOS 12 заставит реже использовать iPhone

В новом обновлении для iPhone может появиться функция, которая будет ограничивать время использования смартфона.

В новой iOS 12 ожидают увидеть опцию, которая снизит время использования iPhone или заставит относиться к этому более осознанно, сообщает Bloomberg, передает Lenta.ru.

Apple представит технологию Цифровое здоровье (Digital Health), которая будет включать в себя ряд инструментов, показывающих пользователям, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях.

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Предполагается, что Цифровое здоровье проанализирует данные об использовании приложений и позволит установить ограничения. Как именно будет действовать алгоритм, пока не известно: либо пользователи будут получать предупреждения о чрезмерном использовании, либо приложение будет автоматически блокироваться.

К слову, в iOS 12 также ожидается новый дизайн и тривожная кнопка.