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Новая iOS 12 от Apple: в 2 раза быстрее, с Memoji и контролем использования

Новую iOS 12 – операционную систему для девайсов Apple, представили на ежегодной конференции Apple WWDC 2018.

Весь “яблочный” мир дождался новой версии операционной системы iOS под номером 12. Apple в iOS 12 сосредоточилась на исправлении недостатков и повышении производительности.

iOS 12. Что нового

Обещано ускорение запуска приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера — на 70% быстрее. И это также на старых девайсах. 

Новое приложение Measure, в двух словах – это линейка, которая измеряет любые предметы при помощи AR. Углы, длина и так далее.

Улучшилось приложение Фото: поиск в целом, распознавание, появилась возможность поиска важных моментов и людей.

Появилось новое приложение Ярлыки. Можно создавать ярлыки для различных действий в приложениях. Например, ярлык-напоминание о приеме лекарств.

Приложение Apple Books получило новый дизайн и название. Есть функция Читаю сейчас, которая позволяет вернуться к чтению с того места, где остановился.

Режим Не беспокоить получил новый режим Во время сна.

iOS 12 предоставит еженедельный отчет о том, сколько времени Вы провели в iPhone.

Анимоджи теперь можно создавать самому (Memoji). Вы выбираете цвет кожи (есть много вариантов), волосы и т.д.

FaceTime получил групповой режим.

Читайте: WWDC 2018: Apple представляет новинки (ОНЛАЙН)

Напомним, пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет память случайно сделанными скриншотами.

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