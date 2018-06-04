Новая iOS 12 от Apple: в 2 раза быстрее, с Memoji и контролем использования

Новую iOS 12 – операционную систему для девайсов Apple, представили на ежегодной конференции Apple WWDC 2018.
Весь “яблочный” мир дождался новой версии операционной системы iOS под номером 12. Apple в iOS 12 сосредоточилась на исправлении недостатков и повышении производительности.
iOS 12. Что нового
Обещано ускорение запуска приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера — на 70% быстрее. И это также на старых девайсах.
Новое приложение Measure, в двух словах – это линейка, которая измеряет любые предметы при помощи AR. Углы, длина и так далее.
Улучшилось приложение Фото: поиск в целом, распознавание, появилась возможность поиска важных моментов и людей.
Появилось новое приложение Ярлыки. Можно создавать ярлыки для различных действий в приложениях. Например, ярлык-напоминание о приеме лекарств.
Приложение Apple Books получило новый дизайн и название. Есть функция Читаю сейчас, которая позволяет вернуться к чтению с того места, где остановился.
Режим Не беспокоить получил новый режим Во время сна.
iOS 12 предоставит еженедельный отчет о том, сколько времени Вы провели в iPhone.
Анимоджи теперь можно создавать самому (Memoji). Вы выбираете цвет кожи (есть много вариантов), волосы и т.д.
FaceTime получил групповой режим.
Напомним, пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет память случайно сделанными скриншотами.