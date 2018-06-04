WWDC 2018: Apple представляет новинки (ОНЛАЙН)

4 июня в калифорнийском Сан-Хосе стартовала ежегодная конференция Apple WWDC 2018.
На конференции WWDC 2018 Apple представляет все новинки в сфере собственного программного обеспечения. Тем не менее, можно надеятся, что на этом же мероприятии компания покажет новые гаджеты и другие устройства.
Что представит Apple
iOS 12
Весь “яблочный” мир будет ждать новую версию операционной системы iOS под номером 12. iOS 12 – это свежие функции и технические примочки для девайсов Apple.
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macOS 10.14
Обновление ОС ожидает и семейство MacBook. Как и новая iOS, операционная система для макбуков сосредоточится на исправлении недочетов и повышении производительности.
Siri
Обновления Siri ждут многие пользователи, но никаких официальных подтверждений тому, что это случится на WWDC 2018, нет.
Гаджеты
iPhone SE 2
На конференции могут представить миру новый iPhone SE 2, который является прямым преемником модели SE, выпущенной два года назад.
iPad Pro
Презентация обновленного iPad Pro – весьма вероятное событие. Apple планирует представить два новых планшета с дисплеями на 11 и 12,9 дюйма соответственно.
MacBook
Предстать миру могут и новые модели макбуков, например, из линейки Air, которую Apple пообещала возродить.
Напомним, пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет память случайно сделанными скриншотами.