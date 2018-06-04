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WWDC 2018: Apple представляет новинки (ОНЛАЙН)

4 июня в калифорнийском Сан-Хосе стартовала ежегодная конференция Apple WWDC 2018.

На конференции WWDC 2018 Apple представляет все новинки в сфере собственного программного обеспечения. Тем не менее, можно надеятся, что на этом же мероприятии компания покажет новые гаджеты и другие устройства.

Что представит Apple

iOS 12

Весь “яблочный” мир будет ждать новую версию операционной системы iOS под номером 12. iOS 12 – это свежие функции и технические примочки для девайсов Apple.

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macOS 10.14

Обновление ОС ожидает и семейство MacBook. Как и новая iOS, операционная система для макбуков сосредоточится на исправлении недочетов и повышении производительности.

Siri

Обновления Siri ждут многие пользователи, но никаких официальных подтверждений тому, что это случится на WWDC 2018, нет.

Гаджеты

iPhone SE 2

На конференции могут представить миру новый iPhone SE 2, который является прямым преемником модели SE, выпущенной два года назад.

iPad Pro

Презентация обновленного iPad Pro – весьма вероятное событие. Apple планирует представить два новых планшета с дисплеями на 11 и 12,9 дюйма соответственно.

MacBook

Предстать миру могут и новые модели макбуков, например, из линейки Air, которую Apple пообещала возродить.

Напомним, пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет память случайно сделанными скриншотами.

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