Apple запатентовала гаджет для измерения давления

Компания Apple запатентовала дизайн для переносного монитора артериального давления – манжет с датчиком, который отслеживает давление.

В новом гаджете Apple будут установлены система измерения артериального давления с датчиком; расширяемый элемент, содержащий множество расширяемых ячеек, и исполнительный механизм.

Согласно патенту, устройство должно иметь один датчик для измерения давления крови, когда она протекает по руке или ноге пользователя.

Существует также “исполнительный механизм” для измерения того, какое давление необходимо считать хорошим.

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Планирует ли компания Apple интегрировать разработку с платформой Apple Watch или самим устройством Apple Watch, пока неизвестно.

После получения патента компании придется пройти множество тестов от организации FDA, прежде чем новый гаджет попадет на рынок.

Напомним, 4 июня на конференции WWDC 2018 Apple представила новые операционные системы iOS 12 watchOS 5, Mac OS Mojave.

Фото: appft.uspto.gov