Больше не iPhone. Назван самый продаваемый смартфон в мире

Samsung Galaxy S9+ вытеснил iPhone X компании Apple с позиции самого продаваемого телефона в мире.

Самым продаваемым телефоном в мире стал Samsung Galaxy S9+, поступивший в продажу весной 2018 года.

Samsung Galaxy S9+ и S9 занимают 2,6% мирового рынка смартфонов, сообщает Counterpoint Research.

При этом все три телефона Apple 2017 года немного отстают от этих показателей.

iPhone X продается уже больше шести месяцев. В апреле он все еще был самым продаваемым устройством Apple и занимал 2,3% мирового рынка.

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iPhone 8 Plus идет наравне со старшим братом и так же обладает 2,3% рынка, тогда как iPhone 8 – 2,2%.

– Продажи Apple падают, но это не связано с ошибками компании. Все дело лишь в сезонности: на подходе новые устройства и пользователи теряют интерес к текущим, – уверены аналитики.

К слову, недавно пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет внутреннюю память случайно сделанными скриншотами.