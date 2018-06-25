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Датчик пульса и шумоподавление: Apple выпустит новые наушники

Компания Apple Inc. планирует в 2019 году выпустить обновленную версию своих наушников AirPods с шумоизоляцией и защитой от влаги.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как ожидается, AirPods 3-го поколения оснастят системой шумоподавления и сделают водостойкими.

– Ожидается, что в 2019 году наушники будут стоить больше нынешней модели в $159, и это может означать, что Apple разведет AirPods по сегментам, как сделала это с iPhone, – сообщает издание.

Планируется, что новые наушники от Apple будут конкурировать с моделями среднего ценового диапазона от Bose и Sennheiser.

По словам источника, сначала они должны были выйти в конце 2018 года, но запуск перенесен на начало 2019 из-за проблем с разработкой.

Кроме того, компания работает над беспроводным футляром-зарядкой для наушников, который будет совместим с зарядным устройством AirPower.

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Возможно также, что в AirPods встроят датчики пульса.

Напомним, в смартфонах Apple может появиться разъем USB Type-C.

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