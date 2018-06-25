Xiaomi Redmi 6 Pro: вышел бюджетный клон iPhone X

Китайская компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi 6 Pro, который по своим характеристикам является бюджетным клоном iPhone X.

Об этом пишет Android Authority.

Искусственный интеллект и сканер лица стали ключевыми особенностями гаджета.

В основу смартфона лег чип Snapdragon 625 с аккумулятором емкостью на 4000 мАч.

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Также новинка получила основную камеру с разрешением 12 + 5 МП и фронтальную на 5 Мп.

Форма камеры соответствует той, которую получил iPhone X. Также смартфон получил популярную монобровь.

Диагональ экрана составила 5,84 дюйма.

Объем оперативной памяти составил от 3 до 4 Гб, а встроенной – от 32 до 64 Гб.

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