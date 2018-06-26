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Vivo NEX: в Китае вышел смартфон с селфи-перископом

В Китае стартовали продажи уникального смартфона Vivo NEX с безрамочных дисплеем и оригинальной селфи-камерой.

В Vivo NEX дисплей почти полностью покрывает лицевую сторону (на 91,24%). 8-мегапиксельная селфи-камера размещена на специальном перископе, который выезжает с верхнего торца. Механизм оказался достаточно надежным и, по словам производителя, выдержит 50 тыс. циклов подъема-спуска, пишет Сегодня.

Разговорный динамик тоже отсутствует. Вместо него используется технология вибрации стекла Screen SoundCasting – голос собеседника пользователь слышит через сам корпус смартфона.

За 6.59-дюймовым Super AMOLED-экраном скрыт сканер отпечатков пальцев. Сам экран имеет разрешение 2316×1080 пикселей.

За быстродействие отвечает флагманский 8-ядерный процессор Snapdragon 845, оперативной памяти 8 ГБ, встроенной – 128 или 256 гигабайт. Vivo также оптимизировала ПО для игр на движке Unreal Engine, что особенно оценят любители поиграть в PUBG Mobile.

Фото: androidauthority.com.

Основная фотокамера получила двойную оптику: 12-мегапиксельный сенсор (f/1.8) с технологией быстрой автофокусировки Dual Pixel и 4-осевой оптической стабилизацией, а 5-мегапиксельный фотосенсор используется в портретном режиме для фотографий с размытым фоном.

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Питает аппаратную начинку мощный аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 Oreo с предустановленной оболочкой Funtouch OS. За звук отвечает усилитель SSM6322 и ЦАП CS43199.

А вот NFC модуля в смартфоне не оказалось, так что бесконтактные платежи аппарат не поддерживает.

За топовую версию с 256 ГБ памяти производитель просит $780 (20 500 грн).

К слову, другая китайская компания Oppo также показала смартфон с выдвижным блоком камер.

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