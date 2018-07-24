Китайская компания Xiaomi представила на презентации в Мадриде две новых модели смартфонов — Mi A2 и Mi A2 Lite на чистом Android по программе Android One.

Об этом сообщает Mobiltelefon.

Xiaomi анонсировала новую версию бюджетного смартфона в апреле 2018 года — он получил двойную камеру, вытянутый экран 18:9 и новый процессор. Теперь же компания раскрыла европейские ценники на эту и Lite-модель:

Mi A2 4ГБ+32ГБ за 249 евро

Mi A2 4ГБ+64ГБ за 279 евро

Mi A2 6ГБ+128ГБ за 349 евро

Mi A2 Lite 3ГБ+32ГБ за 179 евро

Mi A2 Lite 4ГБ+64ГБ за 229 евро

Продажи смартфонов начнутся в июле 2018 года в 40 странах мира, включая Россию, Украину и Беларусь.

Читайте: Xiaomi Black Shark – новый игровой смартфон с джойстиком

Xiaomi Mi A2 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160×1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. IPS-экран, занимающий 77% передней панели, избежал популярного теперь выреза, но углы матрицы всё же скруглили. Чипсет Snapdragon 660 состоит из четырех ядер на 2,2 ГГц и еще четырех на 1,8 ГГц, за обработку графики отвечает Adreno 512.

Встроены разъем USB 2.0 Type-C и два слота для SIM, присутствует сканер отпечатков пальцев и инфракрасный порт, поддерживаются стандарты Wi-FI 802.11ac, Bluetooth 5.0, A-GPS и GLONASS и быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0. Ёмкость аккумулятора составлят 3000 мАч. Габариты устройства составляют 158,7×75,4×7,3 мм, вес — 166 г.

Mi A2 Lite





Новые Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite – цены и характеристики смартфонов / 3 фотографии

Технические характеристики:

Габариты: 149,33×71,68×8,75 мм, 178 г. Дисплей: 5,84″, 2280×1080, (~432 ppi), IPS LCD.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625, 2,0 ГГц, Adreno 506.

Камера: 12+5 Мп (основная двойная), 5 Мп (фронтальная).

Память: 3/4 ГБ оперативной, 32/64 ГБ постоянной, слот microSD.

Батарея: 4000 мАч.

ОС: Android 8.1 Oreo (One).

Связь: microUSB 2.0, 3,5-миллиметровый разъем, два слота для SIM.

Цвета корпуса: голубой, черный, золотой.

К слову, узнайте цену и характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 8.

Фото: mi.com.