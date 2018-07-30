На снимках представлены заводские макеты будущих устройств. Диагональ экранов гаджетов – 6,5 и 6,1 дюйма.
В сети появились первые “живые” снимки будущих iPhone 9 и iPhone X Plus. Фотографии опубликовал на своей странице в Twitter авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин.
Судя по внешнему виду, на снимке показаны не настоящие гаджеты, а их заводские макеты.
При создании макетов основывались на производственных схемах.
iPhone 9 и iPhone X Plus: первые “живые” фото / 3 фотографии
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Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с ЖК-экраном и одинарной камерой.
К слову, ранее эксперты назвали цену новой базовой версии iPhone.
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