Samsung опубликовал промо нового Galaxy Note 9 за неделю до презентации

Samsung опубликовала официальное промо-видео нового смартфона Galaxy Note 9 за 6 дней до презентации.

Ролик быстро удалили из YouTube, но пользователи успели его скачать.

В видео демонстрируется Galaxy Note 9 и желтый стилус. Ему посвящена отдельная часть ролика.

Батареи нового Galaxy Note 9 хватит на весь день работы, а датчик отпечатков пальцев теперь располагается под камерами, а не сбоку от них.

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В промо-ролике сообщается о возможности расширить память смартфона до 1 терабайта с помощью установки карты памяти на 512 гигабайт.

Однако, как отметило издание The Verge, компания могла не раскрыть основные нововведения: возможно, что в смартфон встроили искусственный интеллект или пользователей ждут серьезные улучшения камеры.

Неизвестно, случайно ли компания выложила промо-материалы, или устроила намеренную утечку.



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