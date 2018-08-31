iPhone XS и Apple Watch Series 4 рассекретили до премьеры

До официальной презентации новых смартфонов Apple, которая состоится 12 сентября, в сети появились изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4.

В сети были опубликованы рекламные изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4. Официальная презентация новинок состоится 12 сентября. Об этом пишет MacDigger.

Известно, что представлены будут два iPhone с OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма на выбор.

Что касается “умных” часов Apple Watch Series 4, то они практически не изменились в дизайне.

Однако увеличилась площадь экрана – приблизительно на 15 процентов.

Площадь экрана в Apple Watch Series 4 увеличилась благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея. Фото: macdigger.ru.

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Напомним, в сети уже обсуждают характеристики новинок, а также фото и видео яблочных гаджетов.