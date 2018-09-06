Ученые взломали Android-смартфон через динамик

Ученые создали программу, способную анализировать небольшие изменения положения динамика.

Группа ученых из Ланкастерского университета в Великобритании смогла украсть графический ключ смартфона, используя лишь его микрофон и динамик.

Их исследование опубликовано в электронной библиотеке ArXiv.org.

Ученые изобрели специальную программу SonarSnoop, которая позволяет пользователю почти наверняка узнать графический пароль от гаджета другого человека, находясь от него на расстоянии.

Для этой операции нужно, чтобы это приложение было установлено на двух смартфонах. Сразу после установки SonarSnoop автоматически получает права на управление динамиком и микрофоном и соединяет оба устройства. Затем программа заставляет динамик производить звук на частоте, недоступной человеку, и анализирует данные динамика, собирающего отраженный от окружающих предметов звук.

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Как заявляют создатели, программа способна анализировать небольшие изменения положения динамика, возникающие, когда человек касается пальцем экрана. Именно по характеру этих колебаний можно установить положение пальца на экране и направление его движения. Предположительный код выводится на втором устройстве. Для демонстрации ученые использовали смартфон Samsung Galaxy S4. После проведенного испытания программы она позволила отбросить 70% вариантов ключа.

Создатели отмечают, что устройства на базе IOS тоже можно взломать подобным способом, но их исследование пока проводилось только со смартфонами на базе Android.

К слову, ранее ученые нашли способ взломать телефон на Android, если сесть от него на расстоянии в 5 метров.