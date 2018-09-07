Продать iPhone: за сколько и как подготовить

Как продать iPhone – вопрос, основная сложность которого заключается в том, чтобы определить, за сколько можно продать айфон и не потерять на этом деньги.

Продать iPhone в современном мире довольно легко. Главное – подготовить устройство к продаже, определить цену и выставить объявление с фотографиями. Как быстро продать смартфон, читайте ниже.

Подготовьте iPhone к продаже

Для того, чтобы устройство было готово к продаже, нужно отвязать его от аккаунта iCloud и вернуть аппарат к заводским настройкам.

Перед тем, как выйти из своего iCloud, сделайте резервную копию своих настроек, данных и приложений. Это можно сделать в разделе iCloud> Резервная копия.

Стандартно вы в Apple имеете 5 гигабайт в облачном сервере. Если вам нужно больше памяти, создайте резервную копию на компьютере с помощью iTunes.

После этого отключите аккаунт iCloud. Для этого перейдите: Параметры> Общие> Сброс> Удалить содержимое.

Последняя ступень при подготовке iPhone к продаже – это возвращение устройства к стартовым настройкам. Перейдите в раздел Общие> Сброс> Сбросить все настройки> Удалить iPhone. После перезагрузки вы получите “новый” iPhone.

Сфотографируйте iPhone

Сделайте несколько четких фотографий передней и задней части своего старого iPhone. Лучше будет, если вы также сфотографируете все стороны устройства вблизи, чтобы было видно, насколько поцарапан аппарат.

Также необходимо сфотографировать аксессуары для вашего iPhone:

наушники;

зарядное устройство;

USB-кабели и т. д.

Лучше всего их собрать должным образом, так, как они лежали в коробке.

Подготовьте описание для устройства, которое вы хотите продать. Его характеристики легко можно найти в соседнем предложении на сайте доски объявлений.

Как определить цену?

Возьмите среднюю цену нового официального устройства (1000$. – пример) и среднюю цену такого же нового “серого” аппарата (800$. – пример). Итак, можем свой старый продавать так (900$ минус 30%, если он в хорошем состоянии. Если iPhone в плохом состоянии, можно сбросить 35%).

Читайте: Презентация Apple в сентябре 2018: характеристики, цены и фото новых iPhone

Выставить объявление

В сети есть множество мест, где можно выставить объявление о продаже своего старого iPhone. Продать устройство можно в Украине, например, воспользовавшись специализированным сайтом типа OLX. Также можно продать аппарат за рубежом. Вот самые популярные сайты:

eBay

Amazon

Walmart

Напомним, Apple проведет 12 сентября конференцию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone.