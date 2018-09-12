“Шоколадный” iPhone засветился до премьеры – СМИ

Пока мир ожидает долгожданную презентацию новых iPhone, в сети появилась новая утечка информации о “яблочных” устройствах.

Новое изображение, которое недавно появилось в сети, раскрывает основные цвета 6,1-дюймовой модели, также известной как iPhone Xc или iPhone Xr. Цвета новинки можно оценить с помощью лотков для SIM-карт.

Об этом пишет mashable.com.

На фото представлены 5 цветов, возможно будут еще какие-то. Ранее слухи предсказывали в общей сложности 6 цветов для этой модели: золотой, серый, белый, синий, красный и оранжевый.

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На новом фото мы видим коричневый, черный (Space Gray) и серебристый (Silver, вероятно, он же “белый”). Золотой и оранжевый отсутствуют.

Напомним, уже сегодня вечером, 12 сентября, Apple представит новые iPhone.

Фото: рендер от AppleiDesigner