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Этот момент: как мир встретил старт продаж новых iPhone

Традиционно перед Apple Store выстроились длинные очереди.

12 сентября Apple показала новые iPhone и обновленные Apple Watch 4.

В пятницу, 21 сентября корпорация начала продажу гаджетов в Европе, Сингапуре, Японии и в Австралии.

Традиционно любители “яблочной” техники занимали места в очереди за несколько дней до начала продаж.

Читайте: iOS 12 официально вышла: что нового

К слову, Факты ICTV писали, чем отличаются между собой новые iPhone.

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