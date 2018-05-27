Святая Троица: поздравления в стихах

В этом году День Святой Троицы отмечается 27 мая. Это христианский праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи. Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей 2018, написанные в стихах для ваших друзей, родных и близких.

Троица – один из главных христианских праздников. В этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога.

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В церквях на это торжество проходят вечерние службы, где поют молитвы и молятся о жизненном благе людей.



Поздравления в стихах на Троицу

1

В день Троицы светлый,

В сей день воскресенья

Несу я Спасителю благодаренье

За кровь Его жертвы, за милость Голгофы,

За то, что Он с грешников сбросил оковы,

За Дух утешенья, за помощь Святую

За истину чудную и дорогую.

За чистую Воду, что льется рекою,

За мир и прощенье, за Слово Святое,

За то, что в собрании нашем так людно.

За подвиг Христа — бескорыстный и трудный!

2

Святая Троица всегда поможет,

Тебе невзгоды с горем победить.

Господь по звездам путь проложит,

Чтоб мог всегда до истины доплыть.

В День Троицы Святой прольется,

Пьянящий, теплый, благодатный свет.

И твой счастливый путь начнется,

На много-много светлых, добрых лет.

3

Священный праздник на пороге.

Пускай уходят прочь тревоги,

Пусть зло и беды нас оставят,

Добро пускай не покидает.

Сегодня Троица Святая.

Нас свет небесный озаряет

И дарит Божью благодать.

Нельзя сегодня нам страдать!

Пускай сегодня все на свете

Мы будем счастливы как дети

И проживем хотя бы день

Без зла, без горя и проблем!

4

Ты окна распахни –

Сегодня – Троица!

На небо ты взгляни –

Там ангел молится,

Чтобы всегда тебе

Жить только радостно,

Чтобы всегда в судьбе

Все было сладостно!

5

Пусть Троица тебе

Свои подарки дарит:

Везением в судьбе,

Любовью пусть одарит,

Господня благодать

Пусть на тебя прольется,

Чтоб жить и процветать –

Все в жизни удается!

6

Тебе желаю в Троицу

Я от души добра,

Душа теплом умоется,

И будет жизнь долга!

Пусть счастье бесконечное

Сулят тебе они –

Веселые, беспечные

Пускай настанут дни!

7

Троица пришла,

Счастье принесла!

И тебе и мне,

Всей твоей семье,

В этот день святой,

Дам совет простой:

Не будешь если ты грешить,

Счастливо ты станешь жить!

8

Я с днем Троицы Великой

Всех вас поздравляю.

Здравия, добра и счастья

От души желаю.

Пусть хранит всегда Господь

От беды и страхов.

В жизни будет больше вашей

Только добрых знаков.

9

Давайте в день Троицы вспомним,

Что всех нас Господь сотворил!

Мы сердце любовью наполним,

Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается

Надежды и веры – всегда!

Пусть солнышко вам улыбнется,

Чтоб впредь не грустить никогда!

10

Пускай Троица Святая,

На грехи все невзирая,

Нам подарит мир, свободу,

Девственность живой природы,

Божьего благословенья,

Радостного настроенья!

Напомним, ранее Факты ICTV подготовили гадания и приметы на Троицу 2018.