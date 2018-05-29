Американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал рейтинг самых дорогих компаний в мире.

Так, соответственно с новым рейтингом Forbes, самыми дорогими мировыми брендами в 2018 году являются Apple, Google, Microsoft, Facebook и Amazon.

Отмечается, что стоимость бренда Apple повысилась за последний год на 8% (до $182,8 млрд), Google – на 30% (до $132,1 млрд), Microsoft – на 21% (до $104,9 млрд), Facebook – на 29% (до $94,8 млрд), Amazon – на 31% (до $70,9 млрд).

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В топ-10 также вошли Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota и AT&T. Их совокупная стоимость составляет $2,15 трлн, что на 10% больше, чем год назад.

Чтобы составить рейтинг, Forbes оценил 200 компаний. Обязательным условием было присутствие на американском рынке, поэтому некоторые известные бренды, в частности китайские Alibaba и Tencent, в список не включили.

Вот так выглядит Топ-100 самых дорогих компаний мира в 2018 году:





















Самые дорогие компании мира по версии Forbes (РЕЙТИНГ) / 11 фотографий

Напомним, Forbes назвал самых влиятельных людей мира.