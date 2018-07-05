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Как часто ваш сексуальный партнер имитирует оргазм? – ТЕСТ

В отношениях важно, чтобы пара обоюдно получала удовольствие от секса и наслаждалась своим партнером. Пройдите тест и узнайте, как часто ваш любимый человек имитирует оргазм.

05Секс – важная часть отношений. Каждый хочет, чтобы это была и приятная их составляющая.

Но не всегда партнеры откровенны друг с другом. Вернее, не хочется вас расстраивать, но часто в паре кто-то притворяется.

Если дело в настроении, проблемах, которые не выходят из головы , или плохого самочувствия, что не дает второй половинкой насладиться сполна, то имитация в таком случае – это хорошо.

Да, неискренне, да, обман, но вы ведь не одни, нужно думать и о своем партнере.

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Ну, а если дело далеко не в этом, и партнер имитирует оргазм на постоянной основе, то у вас проблемы.

Поговорить об этом вдвоем, пытаться исправить ситуацию самостоятельно или привлечь психолога – дело ваше.

А пока Факты ICTV составили тест, который поможет понять, имитирует ли ваша вторая половинка оргазм.

Напомним, в каком возрасте женщины испытывают самый яркий оргазм.

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