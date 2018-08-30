Качественно и бюджетно: где и почем купить модную школьную форму

Накануне 1 сентября традиционно начался школьный ажиотаж. Факты ICTV подготовили несколько вариантов, где можно выгодно приобрести школьную форму ребенку.

Все родители хотят, чтобы их ребенок хорошо выглядел и чувствовал себя комфортно. Во многих школах введена обязательная школьная форма и не всем детям, конечно же, это нравится.

Но, если такое школьное требование правильно преподнести, то ребенка может вполне устроить эта идея.

Во-первых, объясните школьнику, что взрослые и ответственные люди тоже носят официально-деловой стиль на работу. Во-вторых, школьная форма действительно может быть модной и красивой.

И самое главное — позвольте ребенку самостоятельно выбрать то, что ему нравится. Дайте свой совет, но оставьте выбор за ним.

Кроме этого, можно пойти за формой с друзьями. Таким образом поход превратится в веселую и рассудительную игру. А, между тем, и форма появится.

На психологическом же уровне школьная форма не будет чем-то навязанным и ненавистным.

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Факты ICTV собрали ряд вариантов, где можно приобрести школьную форму и указали средние цены.

Украинские бренды

TIMBO – новый украинский бренд. Магазин предлагает широкий выбор школьной формы по доступным ценам.

Цены: блузки, сарафаны, шорты – от 165 грн, платья, брюки – от 175 грн.

Сайт бренда

Sasha-shop – оптовый производитель и поставщик детской одежды. Магазин занимается пошивкой как массовой, так и индивидуальной любой одежды для детей. А школьная форма у них в особом почете.

Цены в среднем: 250 – 500 гривен.

Сайт бренда

Кроме этих, существует еще множество интересных украинских брендов, но мы подобрали недорогие варианты.

OLX

Часто и многие заказывают школьную форму б\у на сайте OLX. На продажу дают одежду в хорошем состоянии, с фотографиями и указанными размерами в сантиметрах.

Кроме того, такой вариант будет всегда дешевле, чем в онлайн-магазинах, торговых центрах или на рынке.

Rozetka

Онлайн-супермаркет Rozetka тоже предлагает широкий ассортимент школьной модной одежды.

Можно заказать блузы от 185 грн, юбки от 170 грн, платье от 220 грн, брюки от 240 грн.

Сайт магазина

Рынок

Есть больше вероятности, что, купив форму на рынке, ваш ребенок придет в одинаковой одежде с некоторыми своими ровесниками и будет себя не комфортно чувствовать.

Цены на рынках самые разнообразные. Все зависит от города, где вы будете совершать покупки. Если вы хотите сэкономить, советуем все-таки покупать школьную одежду в маленьких городах, ведь там рынки дешевле, чем, скажем в столице или областных центрах.

Но хороший вариант – поехать на оптовый рынок и закупить оптом рубашки, блузки, носочки, свитера и гольфы. Это сэкономит вам пару сотен гривен.

Например, можно скупиться на Одесском оптовом рынке 7 километр или на рынке в Хмельницком.

В любом случае, выбирайте практичную школьную форму и ту, которая нравится вашему ребенку. Ведь только так ребенок будет доволен и чувствовать себя уверенно.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какие изменения ждут школы с 1 сентября.

Фото: Andrey Kurguzov/Dreamstime.com