Разгрузочные дни и когда просыпаться. 5 советов родителям школьников от психолога

Главные вопросы, которые приносит с собой 1 сентября – не только стоимость учебников и школьной формы. Как организовать жизнь школьника так, чтобы его обучение было эффективным? Как помочь ребенку справиться с нагрузкой? Надо ли делать уроки вместе с ребенком?

На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила детский и семейный психолог, член Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг. Дальше – прямая речь.

Как вовремя проснуться

Школьнику нужен полноценный сон. В частности, ребенок должен просыпаться за час до выхода в школу. Именно до выхода, а не до начала занятий. В течение этого часа ребенок может смотреть мультфильмы, кушать, умываться, одеваться. Переодеваться, если ему не понравилось, как он оделся. То есть делать что угодно. Главное – это должен быть период бодрствования. Тогда ребенок приходит в школу не сонный, как в старой шутке: “привезли, а разбудить забыли”, а в нормальном состоянии.

Тело требует времени, чтобы мозг и организм проснулись. Мы не можем сразу же “включаться” только проснувшись. Поэтому первый урок в школах очень часто нивелируется. Многие учителя говорят, что объяснять новую тему на первом уроке нет смысла, потому что дети не включаются. Для того же, чтобы этот урок не терялся, ребенку нужно время “запуститься” – так же, как двигателю.

Родители должны помнить о полноценном завтраке школьнику. Есть продукты, полезные почти для всех. Скажем, врачи часто советуют употреблять на завтрак яйцо. Желток содержит вещество холин, которое очень хорошо помогает мозгу работать. Конечно, нужно учитывать и вкусы ребенка.

Когда начинать делать уроки?

Не надо садиться за уроки сразу после возвращения из школы. Я вообще против домашних заданий, особенно в начальной школе. Потому что это – зона раздоров для всей семьи. И мне кажется, что это очень портит семейные отношения – как у взрослых между собой, так и у взрослых с детьми.

Но если уж домашние задания есть, как минимум час ребенок после школы должен отдохнуть. Отдых может быть любым: скажем, какие-то подвижные игры. Главное – это переключить внимание.

Так же я не советую приступать к выполнению домашних заданий сразу после еды. Организм устроен таким образом, что кровь в такие моменты приливает не к мозгу, который должен работать, а в желудок, для того, чтобы все необходимые вещества разнести по организму.

Идеальный вариант: ребенок после школы пообедал, отдохнул, и уже через час мог начать домашнюю работу.

Должны ли родители помогать делать “домашку”?

(Популярный психолог Лабковский пропагандирует идею того, что родители вообще не должны делать с ребенком уроки и вмешиваться в процесс обучения. – Ред.)

С Лабковским не совсем согласна. Лучше говорить о понятии, который выдвинул еще выдающийся психолог Выготский о “зоне ближайшего развития”.

“Зона ближайшего развития” – это то, что ребенок может делать вместе со взрослым. Мы не рождаемся умея делать уроки, застилать постель, готовить пищу, резать ножом. Этому всему надо учиться. А обучение происходит через взрослого. Ребенок не может научиться писать сочинения, если 20 раз не написал произведение вместе со взрослым. Обучение происходит именно опосредованно.

Должно быть не “делай так”, а “я стою рядом, и мы делаем это вместе”.

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Другой вопрос в том, что выполнение домашнего задания не должно превращаться в дрессировки. Возможно, именно это имел в виду Лабковский.

В то же время именно в совместной деятельности очень полезна учебная ситуация. Она дает ребенку возможность понимать принципы определенной деятельности. А иногда ребенку важно само присутствие родителей рядом.

Также важно вовремя отпустить ребенка, если он справляется. Контроль нужно осуществлять при необходимости. То есть, если ребенок говорит “побудь со мной” – надо с ней побыть, а если говорит “я сделаю сам” – возможно, время уже уйти, и не перегружать ее своим присутствием.

Кстати, помощь папы в обучении иногда может быть полезнее, чем мамина. Иногда папа может что-то объяснить более структурировано.

Факультативы для первоклашек – надо?

Если ребенок до школы ничем не занимался, то в первом полугодии я бы не рекомендовала начинать еще какой-то кружок. В то же время, если ребенок еще в саду ходил на какие-то танцы или на музыку, то это можно продолжить.

Но начинать что-то с 1 сентября 1-го класса я не советую. Это большая нагрузка на психику.

“Разгрузочные дни”

Когда ребенку очень трудно, он начинает болеть или симулировать болезнь. Когда-то я придумала для своей дочери “разгрузочные дни” для того, чтобы этого не происходило.

Я давала ей два дня на четверть, когда она имела право “легально” прогулять школу с моего разрешения. Она могла и не использовать эти дни. Но если чувствовала усталость, у нее не было необходимости греть градусник, симулируя болезнь. Причем я позволяла это даже в том случае, если в этот день была контрольная. Это помогало нам найти общий язык, дочь правом не злоупотребляла. Не врала, не искала средств прогулять.

Иногда определенные такие договоренности с ребенком могут решить многие вопросы, не ущемляя чьих-либо прав и свобод и не делая кого-то манипулятором, а кого-то – дураком.

Общался Иван Ярмоленко.