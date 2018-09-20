Как успешно пройти собеседование: главные правила и табу

Что говорить на собеседовании, о чем умолчать, как себя держать, что надевать и самое главное, как справиться с волнением – в материале Фактов ICTV.

Ладошки потеют, дыхание замирает, мысли теряются… Ты стоишь, словно голый перед аудиторией, а слова превратились в ком. Не знаешь, с чего начать беседу и как построить диалог.

Знакома ситуация? А ведь на умение владеть собой работодатели смотрят в первую очередь.

– У меня в практике были случаи, когда взрослые мужчины настолько терялись, впадали в панику, что я даже не могла продолжать собеседование. Это первая стрессовая ситуация и человек уже с ней не справился, а что будет дальше, – делится опытом директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тыщук.

Умеренное волнение, конечно, полезно – оно придает энергичности, живости, блеска в глазах. Вы производите впечатление заинтересованного соискателя. Но что делать, если оно переходит разумные границы?

Как убрать волнение

Сконцентрируйтесь на дыхании, дышите животом – медленно и равномерно. Это переключит вас на телесные ощущения и даст возможность расслабиться.

Можно слегка размяться. Попеременно напрягите и расслабьте мышцы лица, потрясите кистями, если есть возможность, помашите руками. Посчитайте до 10 – и шагайте на встречу новой работе.

– Научитесь получать удовольствие от процесса. Поймите, что с каждым разом ваш опыт прохождения собеседований будет увеличиваться. Это способствует вашему развитию, вы тренируете навыки общения, самопрезентацию, преодолеваете страхи и другие барьеры, – рассказывает психолог Людмила Минина.

И будьте максимально открытыми. Отвечайте на вопросы прямо, проявляйте интерес и помните: времени понять, подходите вы друг другу или нет у вас – мало.

– Проявляйте любопытство. Приготовьте вопросы предварительно. Их наличие говорит о вашей заинтересованности компанией и ценности предлагаемой вакансии. Будьте гибкими. Чувствуйте, когда они будут уместны, а когда нет, – рассказывает психолог.

Импровизация или тщательная подготовка?

А для этого подготовьтесь к собеседованию. Почитайте о компании, изучите вакансию, пролистайте требования. Это не только уберет лишнее волнение, но и повысит шансы на собеседовании.

– Однозначно, к собеседованию нужно готовиться. К примеру, я ищу человека на позицию редактора сайта, а он сайт и в глаза не видел. У нас были кандидаты, которые приходили и говорили “к сожалению, мы ваш сайт не смотрели …”. Это провал!, – говорит руководитель.

Другой момент – язык жестов. Работодатели обращают внимание на мимику, на то, как вы сидите. Не стоит вести себя, как король мира, разваливаться на кресле или класть ноги на стол. Это всегда воспринимается негативно.

– Начать стоит с приветствия. Далее установите визуальный контакт, держите спину прямо. Старайтесь сидеть в открытой позе. В конце встречи поблагодарите собеседника за уделенное время, – советует психолог.

Табу в разговоре

Будьте скромны, но уверенны. Не помешает легкая улыбка и благожелательный тон. Не стоит откровенно критиковать компанию и ее работу, быть надменным.

– Плохо, когда кандидат начинает откровенно упрекать. Вы можете говорить о недостатках, своих пожеланиях, но только оставьте надменный тон дома, – рассказывает Ольга Тыщук.

Также стоит избегать ленивых фраз: “Я не знаю”, “Все написано в моем резюме”, “Что именно вам рассказать?”.

И ни в коем случае не говорите плохо о прошлом месте работы, о бывших коллегах и начальстве.

– Это частая ошибка и показывает вас как скандалиста и человека, не умеющего ладить с другими людьми. Вы сразу становитесь угрозой для компании, ведь тоже самое можете рассказывать и о новой компании. А хорошая фирма дорожит своей репутацией, – говорит психолог.

И не стоит врать. В 90% случаях это видно. И даже, если вам поверят и возьмут на работу, не ждите ничего хорошего. Большая ложь всегда выплавит наружу, маленькая – поставит вас в неловкое положение.

– Когда мы спросили у девушки, какое у нее хобби, она сказала – читать книги. А на вопрос, какую же книгу она прочла, не смогла ответить. Единственное, что сказала «ну синюю книгу я прочитала…» Это было настолько нелепо, – рассказывает руководитель.

Как одеваться

Никаких топов, мини-юбок и спортивного костюма! Вы идете на деловую встречу, а не в спортзал или на вечеринку.

Первое правило – сдержанность. Яркие цвета и глубокие декольте не уместны. Лучшим вариантом станет деловой костюм и классическое сочетание черного и белого. Можно брать и более насыщенные цвета, но их должно быть немного, максимум – три.

– Постарайтесь, чтобы ваша одежда и внешний вид соответствовали данной фирме. Об этом можете заранее узнать у менеджера по персоналу, – делится психолог.

Для руководящих должностей – деловой стиль, для сотрудников – кежуал.

Чего не стоит бояться

Для многих тема денег непростая. Люди боятся запросить слишком много и показаться меркантильным или мало и продешевить.

Чтобы этого не произошло, нужно изучить рынок труда и соотнести свои умения и навыки. Это поможет определить уровень желаемой зарплаты.

– И не бойтесь отстаивать свои интересы, если вам предлагают меньше, чем вы рассчитывали, – советует психолог.

Не стоит стесняться оговаривать дальнейшие шаги. Договоритесь, когда сможете узнать о результатах собеседования. Лучше, если инициатива будет в ваших руках, и именно вы позвоните узнать об итогах встречи.

Держите руку на пульсе, будьте вежливыми и внимательными к собеседнику. Помогите работодателю узнать вас на собеседовании и вы оба избежите неловкостей и неприятных ситуаций в дальнейшем.

Ангелина Малиновская