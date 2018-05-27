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Украинцы сегодня увидят редкое лунное затмение

Вечером 27 мая украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, полная Луна пройдет через тень Земли.

Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли. На этот раз тень Земли закроет спутник на рекордное время. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в разных точках земного шара.

На территории Украины затмение, во время которого Луна получит темно-красный оттенок, начнется в 20:30 по киевскому времени. Полная фаза завершится в 22:30, сообщает Свідок.

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Напомним, в феврале жители Земли наблюдали частичное солнечное затмение.

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