Жизнь на Марсе существует? На Красной планете нашли органические молекулы

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы метана, что может свидетельствовать о вероятности жизни на Красной планете.

Марсоход обнаружил три различных типа органических молекул при работах на кратере Гейл на глубине 5 сантиметров, сообщает NASA.

Молекулы были найдены в образцах породы, возраст которых превышает 3 млрд лет. Метан обнаружили, вероятно, на дне пересохшего озера.

– Учитывая присутствие органики на его дне (Озера Гейл. – Ред.), теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным, – заявляет планетолог из университета Утрехта Инге Кейт.

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В то же время ученые NASA не исключают, что у этих открытий могут быть и другие объяснения, таким образом вопрос жизни на Марсе остается сомнительным.

Причиной появления газа на Марсе может быть деятельность микробов или наличие каких-либо геотермальных процессов.

Отметим, что на Земле значительную часть органического метана производят именно микроорганизмы.

Кстати, эксперты убеждены, что Tesla Илона Маска угрожает биологической жизни на Марсе и способна полностью ее уничтожить.

Фото: NASA