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Авария при запуске: SpaceX “спасла” людей в падающем космическом корабле

SpaceX испытала систему торможения падающей капсулы.

На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния частная космическая компания SpaceX провела испытание парашютной системы на Crew Dragon – обитаемой капсуле разрабатываемого ей космического корабля.

Видеоролики опубликованы в Instagram компании.

Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon (он же Dragon-2).

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Инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.

Напомним, SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту спутник.

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