В Японии ракета взорвалась сразу после старта

В сети появилось видео неудачной попытки запуска ракеты МОМО компании Interstellar Technologies в Японии.

Ракета взорвалась через несколько секунд после пуска. Никто из сотрудников компании не пострадал, поскольку управление процессом происходило дистанционно. Для зрителей зона посещения составила полтора километра, пишет РИА Новости.

Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава извинился за неудачу проекта перед инвесторами. По его словам, взрыв мог произойти из-за неполадок с двигателем.

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Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. Одиннадцать месяцев назад на острове Хоккайдо запустили одноступенчатую ракету МОМО-1. Она смогла достичь высоты 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километра от места запуска в Тихом океане.

Напомним, компания SpaceX испытала систему торможения падающей капсулы.