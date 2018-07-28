NASA представило проекты жилья на Марсе

Космическое агенство NASA выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Первое место в конкурсе NASA по разработке жилья для астронавтов на Марсе заняла команда из Арканзаса. По их задумке, роботы соберут необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.

Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

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Создатели пяти лучших проектов поделили между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Их работы опубликованы на официальном сайте NASA.

Напомним, ученые нашли способ получить кислород на Марсе.