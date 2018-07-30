Ученые опровергли популярный миф о черных дырах

Физики из Университета Огайо (США) обнаружили, что черные дыры не окружены горящими огненными кольцами. Таким образом, теория о том, что любая материя, которая “всасывается” в черную дыру – уничтожается, не является правильной.

Материал опубликован в Journal of High Energy Physics.

– Мы не знаем, что произойдет с человеком, который попадет в черную дыру. Прежняя теория, на которую мы опирались, так называемая теория стены огня, свидетельствовала, что он сгорит еще до того, как достигнет ее. Однако наши расчеты показывают, что это не так. Что случится в тот момент, когда астронавт коснется этого клубка, можно предсказать только с помощью теории струн, – отметил Самир Матура, один из инициаторов исследования университета штата Огайо в Коламбусе.

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Новое исследование основывается на предыдущей работе в 2004 году, когда ученые предположили, что черные дыры в основном похожи на гигантские, грязные шары из ниток которые ствновятся все больше и больше, когда новые объекты втягиваются.

Довольно долгое время ученые считали, что материя, которую “проглотила” черная дыра, не способная покинуть ее пределы. Эта теория усложнилась в 1975 году – известный астрофизик Стивен Хокинг доказал, что черные дыры будут постепенно исчезать в определенный период после резкой потери ими энергии.

При этом, теоретически это невозможно – испарение черных дыр и рождение подобного излучения предусматривает, что информация о квантовом состоянии частиц, которые попали в черную дыру, будет теряться, что противоречит законам физики.

Ситуацию обещают прояснить ученые из Университета Огайо – они планируют продолжать исследовать этот феномен.

К слову, ученые обнаружили слияние 14 галактик, которые могут образовать самый большой объект в известном Вселенной.

Фото: dreamstime.com.