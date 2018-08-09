Из-за резкого потепления в атмосфере Земли появилась дыра – ученые

Ученые обнаружили в ионосфере дыру, которая, вероятно, вызвана внезапным стратосферным потеплением.

Ранее ученые установили, что определенные изменения в атмосфере обусловленные радиацией солнца, в частности, из-за солнечного ветра, геомагнитных бурь и солнечных вспышек, пишет Phys.org.

Одним из самых научно интересных крупномасштабных атмосферных событий стало внезапное стратосферное потепление, во время которого огромная волна в тропосфере распространяется вверх в стратосферу.

Эти планетарные волны создаются воздухом, движущимся над геологическими структурами, такими как большие горные хребты. Во время большого перепада высоких температур температура в стратосфере резко возрастает в течение нескольких дней.

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Недавнее исследование с помощью многолетних данных выяснило, что дыра в ионосфере обусловлена ​​внезапным стратосферным потеплением.

Понимание того, как другие слои атмосферы влияют на ионосферу, является важным компонентом прогнозирования космической погоды.

Большие истощения в ионосфере могут повлиять на то, как верхняя атмосфера реагирует на геомагнитные бури.

Кстати, ученые нашли еще одну причину глобального потепления, связанную с использованием гаджетов.