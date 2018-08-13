PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Космос / Персеиды 2018: фото самого красивого звездопада года/

Персеиды 2018: фото самого красивого звездопада года

В ночь на понедельник 13 августа 2018 года жители разных частей планеты могли наблюдать звездопад Персеиды.

звездопад персеиды 2018

Пользователи Instagram опубликовали множество фотографий и видео метеорного потока.

Звездопад Персеиды – это явление, которое образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, вследствие чего и образуется звездный дождь.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

За звездопадом лучше всего наблюдать на открытой территории за городом из-за того, что свет города может затмить явление.

Ранее сообщалось, что звездопад Персеиды смогут наблюдать жители почти всех регионов Украины, кроме Закарпатья.

Фото: ciencefocus.com/Luke Hayes.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка