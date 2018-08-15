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NASA потеряло марсоход Opportunity

На Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла ровер. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.

Читайте: Самый большой айсберг на Земле скоро растает – NASA

По информации издания, ровер был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости.

NASA проводит розыскную операцию и перевело марсоход в энергосберегающий режим.

По подсчетам агентства. пылевая буря будет продолжаться еще месяц, а потом, они надеются, марсоход сам выйдет на связь.

Напомним, ученые нашли способ получить кислород на Марсе.

Фото: dreamstime.com.

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