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Как собирают космический корабль Маска – фото Crew Dragon без обшивки

Dragon-2 будет выводится на орбиту ракетой Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди на территории мыса Канаверал в штате Флорида.

Как выглядит еще не покрытая обшивкой обитаемая капсула созданного частной компанией SpaceX космического корабля Crew Dragon, который будет возить астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, показала у себя в Instagram фотограф Паулина Акалин.

– В чистом помещении в штаб-квартире SpaceX завершается создание Crew Dragon, – подписала она снимок.

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Первый пилотируемый полет в этой капсуле запланирован компанией миллиардера Илона Маска и аэрокосмическим управлением США на апрель 2019 года.

Напомним, ракета Falcon 9 вывела на орбиту коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, вес которого 7 тонн.

Фото: SpaceX

 

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