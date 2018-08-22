Космонавты впервые в истории сыграли в теннис в космосе

Впервые в истории космонавты попытались сыграть в теннис в невесомости.
Как сообщает Space.com, в ночь с 21 по 22 августа 2018 астронавты Международной космической станции впервые сыграли в теннис прямо в невесомости.
Командир экспедиции Дрю Фюстель с товарищами по команде Рики Арнольдом, Сереной Ауньен- Ченселлор и Александром Херстом пытались контролировать перемещение мяча ракетками без земного притяжения.
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Онлайн-трансляцию можно было увидеть на твиттер-канале US Open Tennis.
К слову, ранее в сети смеялись над полетом космонавта на пылесосе по МКС.
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