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Космонавты впервые в истории сыграли в теннис в космосе

Впервые в истории космонавты попытались сыграть в теннис в невесомости.

Как сообщает Space.com, в ночь с 21 по 22 августа 2018 астронавты Международной космической станции впервые сыграли в теннис прямо в невесомости.

Командир экспедиции Дрю Фюстель с товарищами по команде Рики Арнольдом, Сереной Ауньен- Ченселлор и Александром Херстом пытались контролировать перемещение мяча ракетками без земного притяжения.

Читайте: Конец света 16 августа: астроном рассказал о судном дне для Земли

Онлайн-трансляцию можно было увидеть на твиттер-канале US Open Tennis.

К слову, ранее в сети смеялись над полетом космонавта на пылесосе по МКС.

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