Кибербезопасность в Украине: как бороться с дезинформацией

Новая масштабная кибератака. Хакеры инфицировали вирусом VPN Filter сотни тысяч домашних и офисных роутеров. Сообщил в пятницу ФБР. Программа собирала данные пользователей, пыталась управлять их устройствами и блокировала трафик.

Вирус заразил тысячи роутеров и в Украине. И хотя в ФБР пока не озвучили мотивов хакеров, недавно СБУ заявила о возможности мощной кибератаки на украинские государственные структуры и частные компании со стороны России именно этим вирусом накануне финала Лиги Чемпионов.



США, Германия, Франция, Великобритания, Испания. Далеко не полный список стран во вмешательстве в избирательные процессы и референдумы, которые подозревают Россию. Поэтому под угрозой грядущие парламентские и президентские выборы в Украине, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Говорит экс-директор Агентства нацбезопасности США Генерал Кит Александер.

Читайте: Маккейн: Россию нужно наказать кибероружием

Генерал заявил, что в нынешних условиях кибер и информ-пространства – одни из самых уязвимых мест у стран. Из-за отсутствия общей координации. Не только на межгосударственном, но и на внутреннем уровнях.

Кремль уже применил немало кибер и информ приемов против нас и других государств. Делать выводы, опираясь на этот опыт, Украина советует известный американский дипломат Джон Хербст.

Не стоит забывать о российских фабриках троллей, пропаганду и дезинформацию, которые Кремль, очевидно, использовать во время выборов в Украине. Но генерал Кит Александер не исключает и кибератаки на критическую инфраструктуру. Что-то вроде вируса Петя, который в прошлом году парализовал работу многих государственных и частных предприятий в Украине.

К слову, масштабная кибератака в Украине – США рассказали детали.