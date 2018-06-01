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PlayStation 5: Sony реализует мечту геймеров

Инсайдеры поделились новыми данными о игровой консоли нового поколения PlayStation 5.

Как уверяют источники близкие к разработчикам приставки PlayStation 5, компания Sony решила добавить в нее фантастическую особенность, о которой мечтали все. Речь идет о долгожданном бесплатном мультиплеере.

Геймерам не придется тратить деньги на то, чтобы иметь возможность играть вместе с другими людьми. Сейчас, если играть на PS4, необходима платная подписка PlayStation Plus, сообщает akket.com.

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Также сообщается, что подписка PlayStation Plus в сервисе PSN получит множество нововведений, то есть она станет намного интереснее в глазах геймеров. Например, в ее рамках пользователям будут постоянно давать эксклюзивный контент для тех игр, которые у них уже есть. Это означает, что многие подключат ее по собственному желанию.

К слову, ранее стало известно, какие видеоигры покажет PlayStation на выставке E3 2018.

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