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Fear the Wolves: первый трейлер игры от создателей S.T.A.L.K.E.R.

Focus Home Interactive опубликовала подготовленный к выставке E3 2018 дебютный трейлер новой игры с элементами Battle Royale от создателей S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves.

События игры Fear the Wolves разворачиваются в Чернобыле, куда можно отправиться как в одиночку, так и с 99 другими игроками, пишет Gamer.info.

Чтобы защищаться от врагов, в вашем распоряжении будет целый арсенал оружия, которое разбросано по карте. Но самая лучшая экипировка доступна с воздушных поставок, тайников и сильно загрязненных радиацией районов.

Читайте: E3 2018: расписание пресс-конференций и чего ожидать

Напомним, GSC Game World официально заявила о работе над второй частью S.T.A.L.K.E.R. 2.

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