Cyberpunk 2077 – трейлер игры от создателей Ведьмака

Cyberpunk 2077 окунет игроков в темный мир будущего, события которого происходят в городе Найс-Сити в Калифорнии.
Cyberpunk 2077 создатели анонсировали более пяти лет назад, и вот сейчас вышел новый трейлер ожидаемой игры.
Местом действия игры станет город Найс-Сити в Калифорнии.
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Cyberpunk 2077 — ролевая игра от студии CD PROJEKT RED, создавшей игру Ведьмак 3: Дикая Охота.
Напомним, вышел дебютный трейлер новой игры от создателей S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves.
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