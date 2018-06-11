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Cyberpunk 2077 – трейлер игры от создателей Ведьмака

Cyberpunk 2077 окунет игроков в темный мир будущего, события которого происходят в городе Найс-Сити в Калифорнии.

Cyberpunk 2077 создатели анонсировали более пяти лет назад, и вот сейчас вышел новый трейлер ожидаемой игры.

Местом действия игры станет город Найс-Сити в Калифорнии.

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Cyberpunk 2077 — ролевая игра от студии CD PROJEKT RED, создавшей игру Ведьмак 3: Дикая Охота.

Напомним, вышел дебютный трейлер новой игры от создателей S.T.A.L.K.E.R. – Fear the Wolves.

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