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Украинские геймеры из NAVI выиграли $125 тыс. в турнире по CS

В финале геймеры Natus Vincere (NAVI) обыграли немецкую команду Big.

8 июля украинская команда геймеров Natus Vincere (NAVI) победила на турнире ESL One Cologne 2018 по Counter-Strike: Global Offensive, сообщается на сайте команды.

В полуфинале украинские геймеры победили датский команду Astralis со счетом 2: 1. В финале они обыграли немецкую Big.

– В этой встрече стрелки NAVI продемонстрировали слаженную командную игру, одолели немецкий коллектив со счетом 3: 1 и получили чемпионский титул ESL One Cologne! – рассказали в NAVI.

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Призовой фонд турнира составляет $ 125 тыс.

Напомним, Факты ICTV собрали 3 игры, на которые стоит обратить внимание в июле.

Фото: navi.gg

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