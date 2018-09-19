20 игр на борту: Sony анонсировала новую консоль PlayStation Classic

Компания Sony переиздаст ностальгическую приставку из 90-х, которая будет называться Sony PlayStation Classic.

Корпорация Sony анонсировала игровую консоль PlayStation Classic — уменьшенную версию оригинальной приставки PlayStation, которая дебютировала около четверти века назад.

Новинка повторяет облик классической модели PlayStation. При этом устройство стало приблизительно на 45 % компактнее. Комплект приставки включает два джойстика, пишет 3Dnews.

Для подключения к телевизору служит HDMI-кабель. Приставка и манипуляторы выполнены в сером цвете. В набор также включен кабель USB.

Фото: PlayStation.

Sony PlayStation Classic будет поставляться с двумя десятками предустановленных игр. Это, в частности, такие хиты, как Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms и другие.

Отмечается, что все загруженные в память устройства игры будут запускаться в оригинальном формате.

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Приобрести Sony PlayStation Classic можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США. Продажи начнутся 3 декабря нынешнего года.

Напомним, появились инсайдерские данные об игровой консоли нового поколения PlayStation 5.