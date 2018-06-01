Летний туризм: бюджетные детские лагеря в Украине

Пришло время планировать свой летний отдых. Факты ICTV подготовили подборку, которая поможет всем, кто хочет купить путевку в детский лагерь до 6000 гривен.
Скоро лето – время отпусков, новых путешествий, время открытий, а также период летних каникул у малышей. Наверное, вы не раз задумывались, как лучше спланировать лето ребенка, чтобы он оздоровился, узнала что-то новое и просто провел каникулы с пользой.
Летний лагерь – отличный вариант отдыха для детей. Ничто не заменит его атмосферы с вечерними посиделками в компании сверстников под тихий шепот горящего огня и мелодичные звуки гитары на фоне.
Это место, где царит командный дух, слаженность, дружба, где всегда раздается громкий смех и не менее громкие песни. Здесь дети забывают про интернет и различные гаджеты, слившись воедино с красотой живописных уголков нашей страны.
Им непременно намажут лицо зубной пастой, пригласят на медленный танец на дискотеке. Они будут стоять горой за свой отряд и орать песни так, что на утро будет болеть горло. Но это, безусловно, будут одни из лучших моментов их лета, которые они будут вспоминать с радостью и приятной печалью. Сейчас существует множество таких заведений, которые предлагают различные варианты времяпровождения: от занятий кулинарным мастерством в скалолазания.
Факты ICTV подготовили для вас подборку бюджетных вариантов летних лагерей для детей.
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Военно-патриотический лагерь Азовец
Здесь не понаслышке знают, что такое братство, честь, преданность, сила духа, патриотизм, дисциплина и порядок. Детей воспитывают в условиях, приближенных к армейским. По прибытию в лагерь каждый получает специальную форму, а в придачу индивидуальное позывное прозвище. Они пополняют свои знания с истории Украины лекциями от наставников.
Мальчикам и девочкам запрещено пользоваться гаджетами. Можно только вечером позвонить родителям. К тому же лагерь имеет большую удобно обустроенную территорию с большим количеством зелени, веревочным парком и скалодромом. Дети изучают украинские песни, например Чуєш, сурми грають, Лента за лентою, Пісня про рушник, Ой у лузі червона калина. Главная цель лагеря – патриотическое воспитание сознательной и здоровой нации.
Возраст: 9-17 лет.
Продолжительность смены: 12 дней.
Адрес: г.Киев, Оболонский район, залив Верблюжий.
Стоимость: 3900, для детей участников АТО 1950 грн.
Условия проживания: дети живут в казармах по 4-6 человек.
Питание: 5-ти разовое сбалансированное питание.
Программа: практическое изучение военной техники, занятия по робототехнике, интересные лекции по истории Украины, занятия по тактической медицине, изучение оружия и практические занятия, квесты по выживанию в экстремальных условиях, школа самозащиты, занятия силовым спортом и кроссфитом, спортивные игры и соревнования.
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Детский лагерь Разведчик. Ростра
Место для любознательных детей, которые проявляют большой интерес к миру и хотят знать все. Невероятная природа Карпат, атмосферные деревянные дома, приключения, интересные экскурсии, горы – все что нужно для незабываемого отдыха. А ночевка в палатках в лесу станет самой ожидаемой кульминацией путешествия. Здесь дети испытают свою выносливость, пытаются самостоятельно устанавливать палатки и готовить пищу на огне. Программа лагеря составлена так, что дети не имеют ни секунды для скуки, а в конце их ждет интересная экскурсия по Ивано-Франковску, где они почувствуют колорит здешних кафе и музеев.
Возраст: 9-18 лет.
Продолжительность смены: 11 дней. Адрес: с. Быстрец, Ивано-Франковская область.
Стоимость: 3500 грн.
Условия проживания: дети живут в комнатах по 5-8 человек, а во время путешествий – в палатках.
Питание: 3-разовое (горячее) + перекусы в путешествиях.
Программа: поход в горы, поход в Долину змей и к Кизиловому водопаду, скалодром, интересные игры, поход к Черногорскому хребту, прогулка к Каскадному водопаду и Ушастому камню, стрельба из лука, катание на лошадях, экскурсия по Ивано-Франковску.
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Казацкий лагерь Рассвет
Еще с истории мы помним, что казак – это свободный вооруженный человек. Пожалуй, все мальчики в детстве играли в казаков, подражали им, наперегонки ели кашу чтобы быть такими сильными, как они. А помните старые мультфильмы о трех казаках разного телосложения: Как казаки невест выручали, Как казаки кулеш варили, Как казаки олимпийцами стали? Лагерь Рассвет – это современная интерпретация казацкой жизни и быта в игровой форме для досуга ваших детей. Здесь они забудут, что такое интернет, телефон, компьютер и цивилизация в целом, ведь главное условие – проживание в палатках. С детьми будут работать опытные мужчины, которые разбираются в казацком мастерстве и обычаях.Читайте: День защиты детей. Рейтинг успешных маленьких украинцев День защиты детей: Google выпустил новый дудл День защиты детей: как отмечают дети с Донбасса
Возраст: мальчики 8-17 лет (по поводу устройства девочек нужно уточнять).
Продолжительность смены: 9 дней.
Адрес: м.Днипро, Самарский лес, (Новомосковский р-н.).
Стоимость: 2860 грн.
Условия проживания: дети проживают в палатках.
Питание :3-разовое питание + вечерний чай с печеньем у костра.
Программа: основы выживания, ориентирование на местности по карте и без, стрельба из лука, стрельба из тренировочного оружия, рукопашный бой, фехтование казацким оружием, основы акробатики, основы мужских ремесел, казацкие соревнования, маскировки на местности, изучение казачьих обычаев и быта, стратегические игры.
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Детский эко-лагерь Berry Land
Место, где дети воспитываются в любви к природе, растениям и животным. Здесь их учат всем тонкостям культуры фермерского хозяйства. Уважение к труду, любовь к земле, ответственность за животных, преданность и дружелюбие – главные принципы лагеря.
Дети могут участвовать в процессе выращивания различных растений, уходе за животными и охране окружающей среды. Это все сочетается с разнообразными играми, спортивными соревнованиями, зажигательными дискотеками, творческими занятиями, тематическими мастер-классами.
Возраст: 8-13 лет.
Продолжительность смены: 5 дней
Адрес: Новомосковский район, с. Евецко-Николаевка, парк семейного отдыха BerryLand, Днепропетровская обл.
Стоимость: 2200 грн.
Условия проживания: дети живут в палатках, которые размещены на деревянных помостах поднятых над землей. На территории Эко-лагеря располагаются умывальники, душевые кабины с горячей водой, и стационарные санитарные узлы.
Питание: 5-ти разовое питание (для приготовления используются экологически чистые продукты)
Программа: уход за растениями и животными, интерактивные уроки английского языка, уроки театрального искусства и актерского мастерства, основы журналистики, кулинарные мастер-классы, основы туризма, музыкальные занятия, научный кружок, прикладное искусство, выжигание, катание на байдарках и каяках, прохождение веревочного парка, катание на катамаранах по озеру, спортивные игры, тематические мастер-классы.
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Танцевальный лагерь MIXSTYLE DANCE CAMP
Идеальное место для детей, которые любят активный отдых, а особенно ритмичную музыку и танцы. В лагерь принимаются дети с любым уровнем танцевальной подготовки. Его территория находится в заповедной зоне, которая круглосуточно охраняется.
Участники лагеря получают максимум положительных эмоций от занятий и познавательных мастер-классов. Программа лагеря также предусматривает различные игры, занятия по актерскому мастерству, конкурсы, тематические вечера.
Возраст: от 7-ми лет.
Продолжительность смены :7 дней.
Адрес: с. Гута (Ивано-Франковская область), ул. Заречная, 4 (резиденция Синегора).
Стоимость: 5400-5700 грн.Условия проживания: дети живут в 2-х и 3-х местных номерах.
Питание: 3-разовое сбалансированное питание.
Программа: ежедневные тренировки по направлениям: Hip-hop, Contemporary, Jazz Funk, House, Waacking, Dancehall, контактное импровизация, растяжка, физические упражнения на свежем воздухе, йога, стрейчинг, занятия по актерскому мастерству, интеллектуальные игры, интересные лекции, батлы, конкурсы.
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Детский лагерь Мечта
Бескрайнее теплое море,что так и манит своими голубыми просторами, горячий белый песок, который так навязчиво пристает к босым мокрым ногам, свежий ветер,что нежно щекочет лоб. Как можно представить лето без этого? Именно такая атмосфера ждет вас в лагере, который находится на берегу Азовского моря в живописном городе Бердянск.
Территория лагеря большая, богатая на зеленые насаждения, имеет бассейн, беседки, шезлонги и удобные гамаки. Все создано для того, чтобы каждый ребенок с радостью и комфортом проводил свое время. Вечером все идут на зажигательную дискотеку или смотрят фильмы и мультики в кинозале. А днем на мальчиков и девочек ждет ласковое море и насыщенное расписание.
Возраст: 8-17 лет.
Продолжительность смены: 10 дней.
Адрес: г. Бердянск, Запорожская обл.
Стоимость: 10 дней – 3000, с изучением английского – 3500 (21 день -6300-6720, с изучением английского – 7350)
Условия проживания: дети живут в комнатах по 4-5 человек.
Питание: 5-ти разовое сбалансированное питание.
Программа: купание в море, йога, плавание в бассейне, занятия по танцам; спортивная программа: футбол, настольный теннис, волейбол, гандбол, пауэрлифтинг, легкая и тяжелая атлетика, различные конкурсы вроде Миссис и мистер Мечта, фестивали, спектакли, КВН.
В Украине есть достаточно большое количество лагерей с различными направлениями подготовки и различным размещением. К сожалению, их состояние находится не на лучшем уровне. Не всегда можно найти лагерь, который будет полностью соответствовать его описаниям и цене.
Очень важно то, какой персонал работает в заведении, действительно ли там квалифицированные педагоги и медицинские работники. А самое главное – меры безопасности. Проверяйте, охраняется ли тот лагерь, куда вы хотите отправить ребенка, соблюдаются ли там правила пожарной безопасности, есть ли планы эвакуации, проводят ли детям инструктаж по технике поведения в чрезвычайных ситуациях.
Фото: tochka.net
Людмила Богданова