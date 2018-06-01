Летний туризм: бюджетные детские лагеря в Украине

Пришло время планировать свой летний отдых. Факты ICTV подготовили подборку, которая поможет всем, кто хочет купить путевку в детский лагерь до 6000 гривен.

Скоро лето – время отпусков, новых путешествий, время открытий, а также период летних каникул у малышей. Наверное, вы не раз задумывались, как лучше спланировать лето ребенка, чтобы он оздоровился, узнала что-то новое и просто провел каникулы с пользой.

Летний лагерь – отличный вариант отдыха для детей. Ничто не заменит его атмосферы с вечерними посиделками в компании сверстников под тихий шепот горящего огня и мелодичные звуки гитары на фоне.

Это место, где царит командный дух, слаженность, дружба, где всегда раздается громкий смех и не менее громкие песни. Здесь дети забывают про интернет и различные гаджеты, слившись воедино с красотой живописных уголков нашей страны.

Им непременно намажут лицо зубной пастой, пригласят на медленный танец на дискотеке. Они будут стоять горой за свой отряд и орать песни так, что на утро будет болеть горло. Но это, безусловно, будут одни из лучших моментов их лета, которые они будут вспоминать с радостью и приятной печалью. Сейчас существует множество таких заведений, которые предлагают различные варианты времяпровождения: от занятий кулинарным мастерством в скалолазания.

Факты ICTV подготовили для вас подборку бюджетных вариантов летних лагерей для детей.

Военно-патриотический лагерь Азовец

Здесь не понаслышке знают, что такое братство, честь, преданность, сила духа, патриотизм, дисциплина и порядок. Детей воспитывают в условиях, приближенных к армейским. По прибытию в лагерь каждый получает специальную форму, а в придачу индивидуальное позывное прозвище. Они пополняют свои знания с истории Украины лекциями от наставников.

Мальчикам и девочкам запрещено пользоваться гаджетами. Можно только вечером позвонить родителям. К тому же лагерь имеет большую удобно обустроенную территорию с большим количеством зелени, веревочным парком и скалодромом. Дети изучают украинские песни, например Чуєш, сурми грають, Лента за лентою, Пісня про рушник, Ой у лузі червона калина. Главная цель лагеря – патриотическое воспитание сознательной и здоровой нации.

Возраст : 9-17 лет.

Продолжительность смены: 12 дней.

Адрес : г.Киев, Оболонский район, залив Верблюжий.

Стоимость: 3900, для детей участников АТО 1950 грн.

Условия проживания : дети живут в казармах по 4-6 человек.

Питание: 5-ти разовое сбалансированное питание.

Программа : практическое изучение военной техники, занятия по робототехнике, интересные лекции по истории Украины, занятия по тактической медицине, изучение оружия и практические занятия, квесты по выживанию в экстремальных условиях, школа самозащиты, занятия силовым спортом и кроссфитом, спортивные игры и соревнования.

Детский лагерь Разведчик. Ростра

Место для любознательных детей, которые проявляют большой интерес к миру и хотят знать все. Невероятная природа Карпат, атмосферные деревянные дома, приключения, интересные экскурсии, горы – все что нужно для незабываемого отдыха. А ночевка в палатках в лесу станет самой ожидаемой кульминацией путешествия. Здесь дети испытают свою выносливость, пытаются самостоятельно устанавливать палатки и готовить пищу на огне. Программа лагеря составлена ​​так, что дети не имеют ни секунды для скуки, а в конце их ждет интересная экскурсия по Ивано-Франковску, где они почувствуют колорит здешних кафе и музеев.

Возраст : 9-18 лет.

Продолжительность смены : 11 дней. Адрес : с. Быстрец, Ивано-Франковская область.

Стоимость : 3500 грн.

Условия проживания : дети живут в комнатах по 5-8 человек, а во время путешествий – в палатках.

Питание : 3-разовое (горячее) + перекусы в путешествиях.

Программа : поход в горы, поход в Долину змей и к Кизиловому водопаду, скалодром, интересные игры, поход к Черногорскому хребту, прогулка к Каскадному водопаду и Ушастому камню, стрельба из лука, катание на лошадях, экскурсия по Ивано-Франковску.

Казацкий лагерь Рассвет

Еще с истории мы помним, что казак – это свободный вооруженный человек. Пожалуй, все мальчики в детстве играли в казаков, подражали им, наперегонки ели кашу чтобы быть такими сильными, как они. А помните старые мультфильмы о трех казаках разного телосложения: Как казаки невест выручали, Как казаки кулеш варили, Как казаки олимпийцами стали? Лагерь Рассвет – это современная интерпретация казацкой жизни и быта в игровой форме для досуга ваших детей. Здесь они забудут, что такое интернет, телефон, компьютер и цивилизация в целом, ведь главное условие – проживание в палатках. С детьми будут работать опытные мужчины, которые разбираются в казацком мастерстве и обычаях.

Возраст : мальчики 8-17 лет (по поводу устройства девочек нужно уточнять).

Продолжительность смены : 9 дней.

Адрес : м.Днипро, Самарский лес, (Новомосковский р-н.).

Стоимость : 2860 грн.

Условия проживания : дети проживают в палатках.

Питание :3-разовое питание + вечерний чай с печеньем у костра.

Программа : основы выживания, ориентирование на местности по карте и без, стрельба из лука, стрельба из тренировочного оружия, рукопашный бой, фехтование казацким оружием, основы акробатики, основы мужских ремесел, казацкие соревнования, маскировки на местности, изучение казачьих обычаев и быта, стратегические игры.

Детский эко-лагерь Berry Land

Место, где дети воспитываются в любви к природе, растениям и животным. Здесь их учат всем тонкостям культуры фермерского хозяйства. Уважение к труду, любовь к земле, ответственность за животных, преданность и дружелюбие – главные принципы лагеря.

Дети могут участвовать в процессе выращивания различных растений, уходе за животными и охране окружающей среды. Это все сочетается с разнообразными играми, спортивными соревнованиями, зажигательными дискотеками, творческими занятиями, тематическими мастер-классами.

Возраст: 8-13 лет.

Продолжительность смены : 5 дней

Адрес : Новомосковский район, с. Евецко-Николаевка, парк семейного отдыха BerryLand, Днепропетровская обл.

Стоимость : 2200 грн.

Условия проживания : дети живут в палатках, которые размещены на деревянных помостах поднятых над землей. На территории Эко-лагеря располагаются умывальники, душевые кабины с горячей водой, и стационарные санитарные узлы.

Питание : 5-ти разовое питание (для приготовления используются экологически чистые продукты)

Программа : уход за растениями и животными, интерактивные уроки английского языка, уроки театрального искусства и актерского мастерства, основы журналистики, кулинарные мастер-классы, основы туризма, музыкальные занятия, научный кружок, прикладное искусство, выжигание, катание на байдарках и каяках, прохождение веревочного парка, катание на катамаранах по озеру, спортивные игры, тематические мастер-классы.

Танцевальный лагерь MIXSTYLE DANCE CAMP

Идеальное место для детей, которые любят активный отдых, а особенно ритмичную музыку и танцы. В лагерь принимаются дети с любым уровнем танцевальной подготовки. Его территория находится в заповедной зоне, которая круглосуточно охраняется.

Участники лагеря получают максимум положительных эмоций от занятий и познавательных мастер-классов. Программа лагеря также предусматривает различные игры, занятия по актерскому мастерству, конкурсы, тематические вечера.

Возраст : от 7-ми лет.

Продолжительность смены :7 дней.

Адрес : с. Гута (Ивано-Франковская область), ул. Заречная, 4 (резиденция Синегора).

Стоимость : 5400-5700 грн. Условия проживания : дети живут в 2-х и 3-х местных номерах.

Питание : 3-разовое сбалансированное питание.

Программа : ежедневные тренировки по направлениям: Hip-hop, Contemporary, Jazz Funk, House, Waacking, Dancehall, контактное импровизация, растяжка, физические упражнения на свежем воздухе, йога, стрейчинг, занятия по актерскому мастерству, интеллектуальные игры, интересные лекции, батлы, конкурсы.



Детский лагерь Мечта

Бескрайнее теплое море,что так и манит своими голубыми просторами, горячий белый песок, который так навязчиво пристает к босым мокрым ногам, свежий ветер,что нежно щекочет лоб. Как можно представить лето без этого? Именно такая атмосфера ждет вас в лагере, который находится на берегу Азовского моря в живописном городе Бердянск.

Территория лагеря большая, богатая на зеленые насаждения, имеет бассейн, беседки, шезлонги и удобные гамаки. Все создано для того, чтобы каждый ребенок с радостью и комфортом проводил свое время. Вечером все идут на зажигательную дискотеку или смотрят фильмы и мультики в кинозале. А днем ​​на мальчиков и девочек ждет ласковое море и насыщенное расписание.

Возраст : 8-17 лет.

Продолжительность смены : 10 дней.

Адрес : г. Бердянск, Запорожская обл.

Стоимость : 10 дней – 3000, с изучением английского – 3500 (21 день -6300-6720, с изучением английского – 7350)

Условия проживания : дети живут в комнатах по 4-5 человек.

Питание : 5-ти разовое сбалансированное питание.

Программа : купание в море, йога, плавание в бассейне, занятия по танцам; спортивная программа: футбол, настольный теннис, волейбол, гандбол, пауэрлифтинг, легкая и тяжелая атлетика, различные конкурсы вроде Миссис и мистер Мечта, фестивали, спектакли, КВН.

В Украине есть достаточно большое количество лагерей с различными направлениями подготовки и различным размещением. К сожалению, их состояние находится не на лучшем уровне. Не всегда можно найти лагерь, который будет полностью соответствовать его описаниям и цене.

Очень важно то, какой персонал работает в заведении, действительно ли там квалифицированные педагоги и медицинские работники. А самое главное – меры безопасности. Проверяйте, охраняется ли тот лагерь, куда вы хотите отправить ребенка, соблюдаются ли там правила пожарной безопасности, есть ли планы эвакуации, проводят ли детям инструктаж по технике поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фото: tochka.net

Людмила Богданова