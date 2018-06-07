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Где хотят отдохнуть украинцы летом – ответ Google

Согласно поисковым запросам в Google за последние 3 месяца, украинци больше всего нацелены на отдых в Турции и Египте.

Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция. В целом, первая тройка не изменилась с прошлого года – на втором месте Египет, а на третьем – Болгария. Впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.  В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  • Турция
  • Египет
  • Болгария
  • Грузия
  • Бали (Индонезия)
  • Кипр
  • Греция
  • Тунис
  • Хорватия
  • Таиланд

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Украинские курорты не теряют свою популярность, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

  • Затока
  • Бердянск
  • Одесса
  • Карпаты
  • Кирилловка
  • Крым
  • Геническ
  • Скадовск
  • Счастливцево
  • Железный Порт

К слову, Факты ICTV составили инструкцию о том, как выбрать летний отпуск.

 

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