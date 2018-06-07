Где хотят отдохнуть украинцы летом – ответ Google

Согласно поисковым запросам в Google за последние 3 месяца, украинци больше всего нацелены на отдых в Турции и Египте.
Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция. В целом, первая тройка не изменилась с прошлого года – на втором месте Египет, а на третьем – Болгария. Впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Бали (Индонезия)
- Кипр
- Греция
- Тунис
- Хорватия
- Таиланд
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Украинские курорты не теряют свою популярность, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:
- Затока
- Бердянск
- Одесса
- Карпаты
- Кирилловка
- Крым
- Геническ
- Скадовск
- Счастливцево
- Железный Порт
К слову, Факты ICTV составили инструкцию о том, как выбрать летний отпуск.